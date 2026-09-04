Радимов дал прогноз на матч "Динамо" - "Спартак": голов будет много

- Голов будет много — в обеих командах атака сильнее обороны. При этом мотивация у "Динамо" больше. Победа им поможет забыть старт сезона — они идут от плохого к хорошему.
У "Спартака" знаковые победы в этом сезоне уже есть — свою порцию похвалы они уже получили. Думаю, что "Динамо" победит 3:2, - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".
В воскресенье, 6 августа, московское "Динамо" примет на домашнем стадионе столичный "Спартак" в матче 7 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.
После шести сыгранных туров команда Сандро Шварца располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с десятью набранными очками. Красно-белые занимают второе место в таблице с 13 баллами в своем активе.