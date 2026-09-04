Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Текстильщик
19:30
ТорпедоНе начат

Сергеев - о повторении рекорда Веретенникова: приятно, что сравнялся, но главное, что победили

Форвард московского "Динамо" Иван Сергеев высказался о повторении рекорда Олега Веретенникова.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Сергеева, ему приятно, что он сравнялся с Веретенниковым по забитым мячам в Кубке России, но важнее, что "Динамо" одержало победу.

- Спокойно отношусь. Надеюсь, карьера у нас ещё будет долгой. Соперничество идёт везде. Приятно, что сравнялся, но главное, что победили.

Знаю, что Веретенников — легенда, забивал "Манчестер Юнайтед". Хорошо, что сравнялся с такой легендой российского футбола. Я в целом спокойно отношусь к рекордам, - приводит слова Сергеева "Матч ТВ".

Вчера, 3 сентября, московское "Динамо" одержало домашнюю победу над грозненским "Ахматом" в матче 3 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:0. Один из мячей забил Иван Сергеев - для форварда этот гол стал 24-м в Кубке России. Таким образом он сравнялся с Олегом Веретенниковым и Александром Соболевым по забитым мячам в турнире.

Напомним, что в седьмом туре Российской Премьер-Лиги бело-голубым предстоит сыграть на домашнем стадионе с московским "Спартаком". Встреча состоится в воскресенье, 6 сентября.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится