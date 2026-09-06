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Баранник: "Зенит" превосходил ЦСКА по игре. Удивительный результат

Бывший игрок "Зенита" Дмитрий Баранник высказался о прошедшем матче сине-бело-голубых с ЦСКА в рамках РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Дмитрий Баранник отметил, что московский клуб имел моменты только во втором тайме матча с "Зенитом".

"Я не смотрел матч полностью, видел только обзор. Удивительный результат, исходя из тех моментов, которые были у "Зенита".

Игроки ЦСКА имели во втором тайме возможность забить и убегали в хорошие контратаки, но по всей игре и по моментам, конечно, команда Семака превосходила армейцев", - сказал Баранник "Чемпионату".

Вчера, 5 сентября, на "Газпром Арене" прошел матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА. Команда Сергея Семака потерпела поражение со счетом 1:2. За "армейцев" дублем отличился полузащитник Иван Обляков, за сине-бело-голубых гол забил форвард Александр Соболев.

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