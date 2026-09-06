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Экс-форвард "Интера" может перейти в клуб РПЛ - источник

Бывший нападающий "Интера", "Дженоа" и других итальянских клубов может продолжить карьеру в российской команде.
Фото: ФК "Интер"
По информации источника, на следующей неделе Эдди Сальседо пройдет медосмотр для перехода в казанский "Рубин". Соглашение клуба с футболистом будет рассчитано на 4 года.

Сальседо находился в системе итальянского "Интера" с 2018 по 2025 год. В прошедшем сезоне форвард выступал за греческий "ОФИ Крит", на его счету 36 матчей, 13 голов и 3 результативные передачи. Трансферная стоимость 24-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.

Источник: Sport24

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