По информации источника, на следующей неделе Эдди Сальседо пройдет медосмотр для перехода в казанский "Рубин". Соглашение клуба с футболистом будет рассчитано на 4 года.
Сальседо находился в системе итальянского "Интера" с 2018 по 2025 год. В прошедшем сезоне форвард выступал за греческий "ОФИ Крит", на его счету 36 матчей, 13 голов и 3 результативные передачи. Трансферная стоимость 24-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.
Источник: Sport24
Экс-форвард "Интера" может перейти в клуб РПЛ - источник
Бывший нападающий "Интера", "Дженоа" и других итальянских клубов может продолжить карьеру в российской команде.
Фото: ФК "Интер"