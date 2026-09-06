Губерниев: верим, что наследником престола Мостового Царя будет еще один Мостовой

"Надо укрепляться такими парнями, может не самыми звездными, но по потенциалу своему он был достоин основного состава "Зенита". Но там что-то не складывалось. Может, не совсем футбольные причины. Верим, что наследником престола Мостового Царя будет еще один Мостовой", - сказал Губерниев Sport24.
В пятницу, 4 сентября, московский "Локомотив" объявил о подписании Андрея Мостового из петербургского "Зенита" на правах аренды. Соглашение игрока с красно-зелеными рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 28-летнего нападающего по версии сайта Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро.
Александр Мостовой является двукратным чемпионом СССР, обладателем Кубка СССР и Кубка Португалии.