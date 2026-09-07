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Генич увидел связь между трансферами Карпукаса и Мостового

Комментатор Константин Генич предположил, что переход Артема Карпукаса из "Локомотива" в "Зенит" мог повлиять на последующую аренду Андрея Мостового в московский клуб.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
Генич выдвинул версию, согласно которой условия сделки по Карпукасу могли помочь "Локомотиву" позднее договориться с петербуржцами о переходе Мостового.

"А может быть, что, когда они отдавали Карпукаса, они закладывали в переговоры: "Вот, мы придем к вам по Андрею, давайте найдем какой-нибудь компромисс". Может, эти лояльные переговоры по Карпукасу как раз и привели к тому, что в "Локомотив" отпустили вот на таких условиях Мостового", — заявил Генич.

Карпукас перешел из "Локомотива" в "Зенит" в нынешнее трансферное окно. В обратном направлении отправился Мостовой — полузащитник будет выступать за москвичей на правах аренды до конца сезона.

Контракт Мостового с "Зенитом" рассчитан до лета 2027 года.

Источник: ютуб-канал "Коммент.Шоу"

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