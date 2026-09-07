Генич увидел связь между трансферами Карпукаса и Мостового

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"А может быть, что, когда они отдавали Карпукаса, они закладывали в переговоры: "Вот, мы придем к вам по Андрею, давайте найдем какой-нибудь компромисс". Может, эти лояльные переговоры по Карпукасу как раз и привели к тому, что в "Локомотив" отпустили вот на таких условиях Мостового", — заявил Генич.