Генич увидел связь между трансферами Карпукаса и Мостового

"А может быть, что, когда они отдавали Карпукаса, они закладывали в переговоры: "Вот, мы придем к вам по Андрею, давайте найдем какой-нибудь компромисс". Может, эти лояльные переговоры по Карпукасу как раз и привели к тому, что в "Локомотив" отпустили вот на таких условиях Мостового", — заявил Генич.
Карпукас перешел из "Локомотива" в "Зенит" в нынешнее трансферное окно. В обратном направлении отправился Мостовой — полузащитник будет выступать за москвичей на правах аренды до конца сезона.
Контракт Мостового с "Зенитом" рассчитан до лета 2027 года.
Источник: ютуб-канал "Коммент.Шоу"