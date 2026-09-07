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Газзаев: Семак не заслуживает такого отношения

Валерий Газзаев считает преждевременными разговоры о том, что Сергей Семак исчерпал себя в "Зените", несмотря на неудачный старт петербуржцев.
Фото: Дарья Исаева, "СЭ"
Газзаев напомнил о достижениях Семака во главе "Зенита" и подчеркнул, что тренер уже сталкивался с непростыми периодами в карьере, но успешно из них выходил.

"Сергей Семак — семикратный чемпион страны в качестве главного тренера "Зенита". Этим, по-моему, все сказано. Да, у питерцев неудачный старт. Но впереди еще очень длинная дистанция", — заявил Газзаев.

Специалист также выразил уверенность, что петербуржцы способны вернуться в борьбу за первое место. Одной из ключевых задач Семака он назвал поиск дополнительной мотивации для футболистов, которые уже выиграли в России все главные трофеи.

После семи туров "Зенит" потерпел три поражения. В последней встрече команда Семака уступила ЦСКА со счетом 1:2.

Источник: "Спорт-Экспресс"

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