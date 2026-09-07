Газзаев: Семак не заслуживает такого отношения

Валерий Газзаев считает преждевременными разговоры о том, что Сергей Семак исчерпал себя в "Зените", несмотря на неудачный старт петербуржцев.

Фото: Дарья Исаева, "СЭ"





"Сергей Семак — семикратный чемпион страны в качестве главного тренера "Зенита". Этим, по-моему, все сказано. Да, у питерцев неудачный старт. Но впереди еще очень длинная дистанция", — заявил Газзаев.

Специалист также выразил уверенность, что петербуржцы способны вернуться в борьбу за первое место. Одной из ключевых задач Семака он назвал поиск дополнительной мотивации для футболистов, которые уже выиграли в России все главные трофеи.



После семи туров "Зенит" потерпел три поражения. В последней встрече команда Семака уступила



Источник: Газзаев напомнил о достижениях Семака во главе " Зенита " и подчеркнул, что тренер уже сталкивался с непростыми периодами в карьере, но успешно из них выходил.Специалист также выразил уверенность, что петербуржцы способны вернуться в борьбу за первое место. Одной из ключевых задач Семака он назвал поиск дополнительной мотивации для футболистов, которые уже выиграли в России все главные трофеи.После семи туров "Зенит" потерпел три поражения. В последней встрече команда Семака уступила ЦСКА со счетом 1:2.Источник: "Спорт-Экспресс"