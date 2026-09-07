Касинтура прокомментировал ничью "Ахмата" с "Рубином"

- Очень сложная игра, как мы и полагали. Мне кажется, здесь не бывает лёгких матчей против такого сильного соперника. Мы старались не проиграть борьбу и свои моменты реализовать. Но я считаю, что, несмотря на счёт, мы провели хороший матч, могли выиграть, - сказал Касинтура в эфире "Матч ТВ".
Также футболист отметил, что не считает итоговый результат справедливым из-за количества созданных "Ахматом" моментов.
Встреча в Казани завершилась со счётом 1:1. После семи туров "Ахмат" набрал семь очков и занимает 11-е место в РПЛ.