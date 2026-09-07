Агент Головина отреагировал на слухи об интересе "Зенита" и "Спартака"

- Если что-то будет официальное, об этом сообщат клубы. Писать могут многое, но нужно смотреть на факты. Саша сосредоточен на ближайшей игре "Монако" и выступлении за клуб. К Саше есть стабильный интерес со стороны многих клубов, но, как вы видите, он продолжает играть за "Монако", - цитирует агента ТАСС.
Ранее появилась информация, что "Монако" может расстаться с 30-летним Головиным в нынешнее трансферное окно. Среди возможных вариантов продолжения карьеры россиянина назывались "Зенит" и "Спартак".
Головин перебрался в "Монако" из ЦСКА в 2018 году.