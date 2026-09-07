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Губерниев заявил о кризисе в "Зените" после поражения от ЦСКА

Дмитрий Губерниев заявил о кризисе в "Зените" после поражения от ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
Комментатор считает, что петербургская команда находится в разобранном состоянии, а Сергею Семаку необходимо как можно быстрее исправлять ситуацию.

- "Зенит" сейчас в кризисе. Семаку нужно поскорее собраться, чтобы преодолеть эти трудные времена. Команда, очевидно, разобрана. Тренеров меняют. Если не будет Семака, будет преодолевать кризис другой тренер, - передаёт слова Губерниева "Спорт-Экспресс".

Ранее "Зенит" также уступил "Спартаку", а в седьмом туре чемпионата России проиграл ЦСКА в Санкт-Петербурге - 1:2.

За семь матчей петербуржцы заработали 12 очков и опустились на пятую строчку РПЛ. От лидирующего "Краснодара" команда Семака отстаёт на семь баллов.

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