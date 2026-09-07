Губерниев заявил о кризисе в "Зените" после поражения от ЦСКА

- "Зенит" сейчас в кризисе. Семаку нужно поскорее собраться, чтобы преодолеть эти трудные времена. Команда, очевидно, разобрана. Тренеров меняют. Если не будет Семака, будет преодолевать кризис другой тренер, - передаёт слова Губерниева "Спорт-Экспресс".
Ранее "Зенит" также уступил "Спартаку", а в седьмом туре чемпионата России проиграл ЦСКА в Санкт-Петербурге - 1:2.
За семь матчей петербуржцы заработали 12 очков и опустились на пятую строчку РПЛ. От лидирующего "Краснодара" команда Семака отстаёт на семь баллов.