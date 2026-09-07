Черчесов прокомментировал результат матча "Рубин" - "Ахмат"

Станислав Черчесов положительно оценил выступление "Ахмата" в гостевой встрече с "Рубином".

Фото: ФК "Ахмат"

- Справедлив ли результат? Если на табло написано, что 1:1, то так и есть. Можно о чём угодно говорить. Каждый хочет победить. Оценю игру команды на "хорошо". Понятно, что всегда можно лучше. Пенальти пришёл, как говорится, из ниоткуда, - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".