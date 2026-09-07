Черчесов прокомментировал результат матча "Рубин" - "Ахмат"

- Справедлив ли результат? Если на табло написано, что 1:1, то так и есть. Можно о чём угодно говорить. Каждый хочет победить. Оценю игру команды на "хорошо". Понятно, что всегда можно лучше. Пенальти пришёл, как говорится, из ниоткуда, - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".
Счёт в Казани был открыт на 26-й минуте, когда Жак-Жюльен Сиве реализовал пенальти. "Ахмат" отыгрался после перерыва благодаря голу Эгаша Касинтуры - встреча седьмого тура РПЛ завершилась вничью 1:1.
Грозненцы набрали семь очков и занимают 11-е место в чемпионате России. 13 сентября команда Черчесова примет махачкалинское "Динамо".