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АхматЗавершен

Черчесов прокомментировал результат матча "Рубин" - "Ахмат"

Станислав Черчесов положительно оценил выступление "Ахмата" в гостевой встрече с "Рубином".
Фото: ФК "Ахмат"
Наставник грозненской команды поставил своим футболистам оценку "хорошо", несмотря на то что добиться победы им не удалось.

- Справедлив ли результат? Если на табло написано, что 1:1, то так и есть. Можно о чём угодно говорить. Каждый хочет победить. Оценю игру команды на "хорошо". Понятно, что всегда можно лучше. Пенальти пришёл, как говорится, из ниоткуда, - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".

Счёт в Казани был открыт на 26-й минуте, когда Жак-Жюльен Сиве реализовал пенальти. "Ахмат" отыгрался после перерыва благодаря голу Эгаша Касинтуры - встреча седьмого тура РПЛ завершилась вничью 1:1.

Грозненцы набрали семь очков и занимают 11-е место в чемпионате России. 13 сентября команда Черчесова примет махачкалинское "Динамо".

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