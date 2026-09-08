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Шаронов: мы с Гусевым сработали в "Динамо" очень качественно и добились хороших результатов

Экс-тренер "Динамо" Роман Шаронов оценил работу тренерского штаба Ролана Гусева.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Шаронова, работа тренерского штаба Ролана Гусева получилось качественной, и он смог добиться хороших результатов.

- У нас был отлажен матч-менеджмент: я наблюдал за игрой немного со стороны и давал информацию главному тренеру.
Считаю, что в целом мы сработали очень качественно и добились хороших результатов. Отличными они были бы, попади "Динамо" в финал Кубка и выиграй его.

Жаль, что мы не смогли продолжить свою работу, но это часть профессии. В целом могу оценить этот период знаком плюс, - приводит слова Шаронова "Чемпионат".

Ролан Гусев был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" в январе текущего года, в его тренерский штаб вошли Роман Шаронов и Юрий Жирков. По итогам сезона бело-голубые заняли седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков в 30 встречах. Также столичный клуб дошел до финала Пути РПЛ Кубка России, где уступил "Краснодару" в серии пенальти.

Напомним, что в мае бело-голубые объявили об уходе Гусева и его тренерского штаба - команду возглавил немецкий специалист Сандро Шварц.

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