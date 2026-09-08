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Гурцкая рассказал, какую зарплату хочет получать Головин в "Зените"

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, какую зарплату хочет получать Александр Головин в "Зените".
Фото: GETTY IMAGES
По словам Гурцкая, Головин хочет зарабатывать в "Зените" 5 миллионов евро, но петербуржцы предлагают меньше.

- Самое главное – сроки. Саша хотел как минимум гарантированные четыре года и 5 миллионов евро зарплату, "Зенит" на такой срок не идёт.
Сколько даёт "Зенит"? 3,8 миллионов евро. Зарплата в "Монако" – тоже 3,8 миллионов евро, контракт до 2029 года.

Головин говорит: "Зачем тогда мне это надо?", - сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале "Это футбол, брат!".

Ранее сообщалось, что петербургский "Зенит" в летнее трансферное окно намерен подписать полузащитника "Монако" Александра Головина, также отмечалось, что в услугах футболиста заинтересован московский "Спартак". Агент футболиста отмечал, что ему об этом ничего не известно.

Головин выступает за монегасков с лета 2018 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 271 матч и записал на свой счет 40 забитых мячей и 48 голевых передач. Его контракт рассчитан до лета 2029 года, рыночная стоимость 30-летнего россиянина оценивается порталом Transfermarkt в 18 миллионов евро.

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