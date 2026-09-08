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Слуцкий обрушился с критикой на футболиста "Краснодара": ищет какие-то теории заговора

Российский тренер Леонид Слуцкий высказался об игре форварда "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Слуцкого, Воробьев выпадает из командных взаимодействий "Краснодара".

- Вместо того чтобы сконцентрироваться на том, что он инородное тело в составе "Краснодара", Воробьёв ищет какие-то теории заговора.

Он выпадает из командных взаимодействий. "Краснодар" хорошо играет, выигрывает, но Воробьёв никак не приложил к этому руку. Никто не говорит, что Воробьёв плохой или хороший, пока он просто не вписывается в игровую модель, - сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале "Это футбол, брат!".

Дмитрий Воробьев перешел в "Краснодар" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно и заключил контракт до конца июня 2030 года. Форвард провел за южан во всех турнирах и не смог отличиться забитым мячом, а также записал на свой счет три результативные передачи. На счету нападающего четыре матча в составе сборной России и один забитый гол.

После семи сыгранных туров команда Мурада Мусаева возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 19 набранными очками в своем активе.

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