Слуцкий обрушился с критикой на футболиста "Краснодара": ищет какие-то теории заговора

Российский тренер Леонид Слуцкий высказался об игре форварда "Краснодара".

Фото: ФК "Краснодар"

- Вместо того чтобы сконцентрироваться на том, что он инородное тело в составе "Краснодара", Воробьёв ищет какие-то теории заговора.