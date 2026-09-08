Бубнов - об отказе Олейникова от перехода в "Рубин": не бзди, мы тебя защитим

- Хочешь моё мнение? Олейников — молодец, правильно сделал. Вот такой парень! И не бзди, мы тебя защитим.
Я!.. Он не сказал, что он передумал. Ты где-нибудь слышал, что он сказал, что он передумал? Там другие передумали! А он — раб. Он знает это. Если не знает — я ему расскажу, пусть приезжает к нам, - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
Вчера, 7 сентября, стало известно, что полузащитник самарских "Крыльев Советов" отказался от перехода в казанский "Рубин" ради трансфера в ЦСКА. Ранее казанцы опубликовали фотографии с Олейниковым, держащим футболку клуба - футболист должен был пройти медосмотр и присоединиться к клубу.
В нынешнем сезоне полузащитник провел за самарцев во всех турнирах девять матчей и записал на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.