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Орлов - об уходе Мостового из "Зенита": я порадовался

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался об уходе Андрея Мостового из "Зенита".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Орлова, он порадовался за Мостового.

- Я порадовался за Мостового. Такой дебют в "Локомотиве"! Он как-то погас в последнее время в "Зените".

И мы с вами тоже говорили: "Может быть, ему нужно сменить клуб". Потому что в его карьере должно было что-то произойти. И оно произошло, это очень хорошо, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

Андрей Мостовой в летнее трансферное окно перешел из петербургского "Зенита" в московский "Локомотив" на правах годичной аренды. Напомним, что контракт полузащитника с сине-бело-голубыми истекает по окончании текущего сезона.

В седьмом туре Российской Премьер-Лиги команда Михаила Галактионова одержала выездную победу над калининградской "Балтикой" со счетом 1:0. Андрей Мостовой вышел на поле с первых минут и отметился забитым мячом.

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