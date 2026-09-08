Орлов - об уходе Мостового из "Зенита": я порадовался

- Я порадовался за Мостового. Такой дебют в "Локомотиве"! Он как-то погас в последнее время в "Зените".
И мы с вами тоже говорили: "Может быть, ему нужно сменить клуб". Потому что в его карьере должно было что-то произойти. И оно произошло, это очень хорошо, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
Андрей Мостовой в летнее трансферное окно перешел из петербургского "Зенита" в московский "Локомотив" на правах годичной аренды. Напомним, что контракт полузащитника с сине-бело-голубыми истекает по окончании текущего сезона.
В седьмом туре Российской Премьер-Лиги команда Михаила Галактионова одержала выездную победу над калининградской "Балтикой" со счетом 1:0. Андрей Мостовой вышел на поле с первых минут и отметился забитым мячом.