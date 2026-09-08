По информации источника, "Локомотив" заплатит "Балтике" за Николая Титкова 125 миллионов рублей, зарплата футболиста будет составлять 4,5 миллиона в месяц. Завтра игрок прибудет в Москву для прохождения медосмотра.
Титков выступал за калининградский клуб с лета 2025 года. В текущем сезоне на его счету 7 матчей, 1 гол и 1 результативная передача в Российской Премьер-Лиге. Трансферная стоимость 26-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.
Футболист находился в системе "железнодорожников" с 2018 по 2025 год.
Источник: "Локомотив" усилился футболистом "Балтики"
"Локомотив" оформил трансфер полузащитника из калининградского клуба.
Фото: ФК "Балтика"