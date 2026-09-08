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Источник: "Локомотив" усилился футболистом "Балтики"

"Локомотив" оформил трансфер полузащитника из калининградского клуба.
Фото: ФК "Балтика"
По информации источника, "Локомотив" заплатит "Балтике" за Николая Титкова 125 миллионов рублей, зарплата футболиста будет составлять 4,5 миллиона в месяц. Завтра игрок прибудет в Москву для прохождения медосмотра.

Титков выступал за калининградский клуб с лета 2025 года. В текущем сезоне на его счету 7 матчей, 1 гол и 1 результативная передача в Российской Премьер-Лиге. Трансферная стоимость 26-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.

Футболист находился в системе "железнодорожников" с 2018 по 2025 год.

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