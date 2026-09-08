Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рязань
0 - 2 0 2
Спартак КостромаЗавершен
Текстильщик
0 - 0 0 0
Арсенал Тула1 тайм

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
АЕК Афины
0 - 0 0 0
ЛАСК1 тайм
Брюгге
0 - 0 0 0
Астон Вилла1 тайм
Боруссия Д
22:00
ВильярреалНе начат
Лилль
22:00
БетисНе начат
Порту
22:00
Манчестер СитиНе начат
Реал Мадрид
22:00
ИнтерНе начат

Костромской "Спартак" уверенно обыграл "Рязань" в Кубке России

Костромской "Спартак" одержал победу над "Рязанью" в четвертом раунде Пути регионов Кубка России.
Фото: ФК "Рязань"
Голами за костромчан отличились защитник Денис Жилмостных и форвард Илья Рубцов.

В следующем раунде турнира "Спартак" встретится с победителем пары "Динамо" Барнаул - "Челябинск".

Кубок России

Путь регионов. 4 раунд

Голы: Жилмостных, 33, Рубцов, 44.

"Рязань": Сангаре, Петрухин, Барков, Шишков, Прокуроров, Насыров, Хохлов, Евгеньев, Мишутин, Хабибов, Погребнев.

"Спартак" Кострома: Шамов, Мохаммад, Жилмостных, Мохаммади, Никифоров, Маляров, Киракосян, Червяков, Гурцкая, Демченко, Рубцов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится