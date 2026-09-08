Голами за костромчан отличились защитник Денис Жилмостных и форвард Илья Рубцов.
В следующем раунде турнира "Спартак" встретится с победителем пары "Динамо" Барнаул - "Челябинск".
Кубок России
Путь регионов. 4 раунд
Голы: Жилмостных, 33, Рубцов, 44.
"Рязань": Сангаре, Петрухин, Барков, Шишков, Прокуроров, Насыров, Хохлов, Евгеньев, Мишутин, Хабибов, Погребнев.
"Спартак" Кострома: Шамов, Мохаммад, Жилмостных, Мохаммади, Никифоров, Маляров, Киракосян, Червяков, Гурцкая, Демченко, Рубцов.
Костромской "Спартак" уверенно обыграл "Рязань" в Кубке России
Костромской "Спартак" одержал победу над "Рязанью" в четвертом раунде Пути регионов Кубка России.
Фото: ФК "Рязань"