Комличенко - о Батракове в "Галатасарае": наверное, даже превосходит этот уровень

"С сыном смотрел последнюю игру Леши. Он молодец, мог сделать голевую передачу. Чуть "физухи" не хватает, но это придет с игровой практикой. По технике и мышлению он, наверное, даже превосходит этот уровень", - сказал Комличенко "Матч ТВ".
Алексей Батраков перешел из "Локомотива" в "Галатасарай" в августе. На данный момент за турецкий клуб 21-летний атакующий полузащитник провел 113 минут в двух матчах, голевыми действиями не отличился. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.