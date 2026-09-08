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Комличенко - о Батракове в "Галатасарае": наверное, даже превосходит этот уровень

Бывший одноклубник Алексея Батракова в "Локомотиве" Николай Комличенко высказался об игре хавбека за "Галатасарай".
Фото: ФК "Галатасарай"
Николай Комличенко считает, что Алексею Батракову немного не хватает физической подготовки.

"С сыном смотрел последнюю игру Леши. Он молодец, мог сделать голевую передачу. Чуть "физухи" не хватает, но это придет с игровой практикой. По технике и мышлению он, наверное, даже превосходит этот уровень", - сказал Комличенко "Матч ТВ".

Алексей Батраков перешел из "Локомотива" в "Галатасарай" в августе. На данный момент за турецкий клуб 21-летний атакующий полузащитник провел 113 минут в двух матчах, голевыми действиями не отличился. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.

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