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Смородская: "Спартак" может рассчитывать на попадание в пятёрку

Ольга Смородская не видит "Спартак" чемпионом России под руководством Хуана Карседо.
Фото: ФК "Спартак"
Бывший президент "Локомотива" считает, что при испанском специалисте красно-белые способны претендовать максимум на место в первой пятёрке.

- Я считаю, что Карседо - не тот тренер, который приведет "Спартак" куда надо. Чемпионами не станут. Могут рассчитывать на попадание в пятерку, - цитирует Смородскую "РБ Спорт".

В седьмом туре РПЛ "Спартак" проиграл на выезде "Динамо" со счётом 1:2. Это поражение стало для команды вторым подряд матчем без побед в чемпионате - до дерби москвичи сыграли вничью с "Оренбургом" (1:1).

После семи встреч красно-белые набрали 13 очков и занимают четвёртое место, отставая от лидирующего "Краснодара" на шесть баллов. 13 сентября "Спартак" примет "Ростов".

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