Смородская: "Спартак" может рассчитывать на попадание в пятёрку

- Я считаю, что Карседо - не тот тренер, который приведет "Спартак" куда надо. Чемпионами не станут. Могут рассчитывать на попадание в пятерку, - цитирует Смородскую "РБ Спорт".
В седьмом туре РПЛ "Спартак" проиграл на выезде "Динамо" со счётом 1:2. Это поражение стало для команды вторым подряд матчем без побед в чемпионате - до дерби москвичи сыграли вничью с "Оренбургом" (1:1).
После семи встреч красно-белые набрали 13 очков и занимают четвёртое место, отставая от лидирующего "Краснодара" на шесть баллов. 13 сентября "Спартак" примет "Ростов".