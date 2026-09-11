Синицын назвал самую стабильную команду РПЛ

- "Краснодар" сейчас стабильнее всех команд в лиге. Тому же "Спартаку" не хватает реализации. "Быкам" удаётся даже с потерями оставаться высоко за счёт командных наработок. Сейчас у команды хороший старт и самая яркая, стабильная и уверенная игра, - передаёт слова Синицына Metaratings.ru.
"Краснодар" остаётся единоличным лидером чемпионата России. За семь туров команда Мурада Мусаева одержала шесть побед и один раз сыграла вничью, набрав 19 очков.
Следующую встречу краснодарцы проведут на своём поле против "Акрона". Игра состоится 12 сентября.