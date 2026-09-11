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18:00
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Синицын назвал самую стабильную команду РПЛ

Андрей Синицын считает "Краснодар" наиболее стабильной командой РПЛ на старте нынешнего сезона.
Фото: ФК "Краснодар"
Бывший голкипер южан обратил внимание на то, что коллектив продолжает добиваться результата даже при кадровых потерях.

- "Краснодар" сейчас стабильнее всех команд в лиге. Тому же "Спартаку" не хватает реализации. "Быкам" удаётся даже с потерями оставаться высоко за счёт командных наработок. Сейчас у команды хороший старт и самая яркая, стабильная и уверенная игра, - передаёт слова Синицына Metaratings.ru.

"Краснодар" остаётся единоличным лидером чемпионата России. За семь туров команда Мурада Мусаева одержала шесть побед и один раз сыграла вничью, набрав 19 очков.

Следующую встречу краснодарцы проведут на своём поле против "Акрона". Игра состоится 12 сентября.

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