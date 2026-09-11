Синицын назвал самую стабильную команду РПЛ

Фото: ФК "Краснодар"

- " Краснодар " сейчас стабильнее всех команд в лиге. Тому же " Спартаку " не хватает реализации. "Быкам" удаётся даже с потерями оставаться высоко за счёт командных наработок. Сейчас у команды хороший старт и самая яркая, стабильная и уверенная игра, - передаёт слова Синицына Metaratings.ru

Бывший голкипер южан обратил внимание на то, что коллектив продолжает добиваться результата даже при кадровых потерях."Краснодар" остаётся единоличным лидером чемпионата России. За семь туров команда Мурада Мусаева одержала шесть побед и один раз сыграла вничью, набрав 19 очков.Следующую встречу краснодарцы проведут на своём поле против "Акрона". Игра состоится 12 сентября.