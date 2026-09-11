По данным инсайдера Ивана Карпова, руководство клуба рассматривает возможность приглашения 53-летнего специалиста.
Ранее Аленичев уже тренировал туляков. Также он работал со "Спартаком" и "Енисеем". С 2019 года Аленичев остаётся без клуба.
Поиск нового рулевого туляки начали после расставания с Дмитрием Гунько. Тренер покинул свою должность после того, как "Арсенал" завершил выступление в Кубке России на ранней стадии.
Аленичев может возглавить российский клуб
Дмитрий Аленичев вошёл в число претендентов на вакантный пост наставника тульского "Арсенала".
Фото: ФК "Спартак"