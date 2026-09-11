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18:00
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Аленичев может возглавить российский клуб

Дмитрий Аленичев вошёл в число претендентов на вакантный пост наставника тульского "Арсенала".
Фото: ФК "Спартак"
По данным инсайдера Ивана Карпова, руководство клуба рассматривает возможность приглашения 53-летнего специалиста.

Ранее Аленичев уже тренировал туляков. Также он работал со "Спартаком" и "Енисеем". С 2019 года Аленичев остаётся без клуба.

Поиск нового рулевого туляки начали после расставания с Дмитрием Гунько. Тренер покинул свою должность после того, как "Арсенал" завершил выступление в Кубке России на ранней стадии.

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