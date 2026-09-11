Во Франции высказались об игре Сафонова в матче Лиги чемпионов

Пьер Менес считает, что матч со "Слованом" не позволяет полноценно оценить игру Матвея Сафонова.

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- Он начал матч со своей уже запоминающейся статистикой начала сезона: один удар в створ - один гол. После удара Камара он совершил хороший сейв. Но оценивать его по этому матчу всё равно не стоит, - приводятся слова Менеса на сайте Planetepsg.

Российский голкипер защищал ворота "ПСЖ" в стартовом туре общего этапа Лиги чемпионов, а парижане одержали крупную победу со счётом 6:1.Французский журналист выделил один из эпизодов, в котором вратарь выручил команду.Сафонов выступает за "ПСЖ" с лета 2024 года после перехода из "Краснодара". В прошлом сезоне российский вратарь вместе с парижским клубом выиграл чемпионат Франции и Лигу чемпионов.