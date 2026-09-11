Это'О обвинили в нецелевом использовании более 500 тысяч евро за матч с Россией

Более 500 тысяч евро, выплаченных за товарищеский матч сборных России и Камеруна, стали причиной обвинений в адрес Самуэля Это'О.

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Бывшие руководители Федерации футбола Камеруна утверждают, что предназначавшиеся организации средства оказались на личном счёте её президента, сообщает The Times.



Речь идёт о двух переводах - 455 056 и 112 514 евро. Эти деньги полагались FECAFOOT за проведение встречи с российской командой в Москве 12 октября 2023 года.



Более года назад экс-функционеры камерунской федерации обратились с жалобой в ФИФА. По их словам, информации о результатах или текущем состоянии разбирательства они до сих пор не получили. Также бывшие руководители заявляют, что им неизвестна дальнейшая судьба перечисленной суммы.



Сама встреча России и Камеруна завершилась со счётом 1:0.