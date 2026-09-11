Гусев оценил трансферную кампанию "Динамо": но Гутьеррес...

- Я понимал, кто такие Плата и Мартинс. Но Гутьеррес… Насколько он сильнее Гладышева и Артура?
Если спортивный директор вместе с тренером берут футболиста, они должны быть уверены, что он сильнее имеющихся. Иначе зачем, если он такой же или даже ниже уровнем? - приводит слова Гусева "Чемпионат".
Максимилиано Гутьеррес перешел в московское "Динамо" из аргентинского "Индепендьенте" в летнее трансферное окно за 7 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2031 года. Рыночная стоимость 22-летнего чилийца оценивается порталом Transfermarkt в 3 миллиона евро.
Напомним, что московское "Динамо" договорилось с "Фламенго" о трансфере вингера Гонсало Платы, сумма перехода составляла около 12 миллионов евро. Футболист прибыл в Москву и прошел медобследование - сообщалось, что у вингера было выявлено повреждение, и поэтому сделка не состоялась. Такая же ситуация произошла с нападающим "Ботафого" Матеусом Мартинсом.