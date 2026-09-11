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Гусев оценил трансферную кампанию "Динамо": но Гутьеррес...

Экс-тренер "Динамо" Ролан Гусев оценил трансферную кампанию бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Гусева, он знал Плату и Мартинса, но не уверен, что Гутьеррес сильнее Артура и Гладышева.

- Я понимал, кто такие Плата и Мартинс. Но Гутьеррес… Насколько он сильнее Гладышева и Артура?

Если спортивный директор вместе с тренером берут футболиста, они должны быть уверены, что он сильнее имеющихся. Иначе зачем, если он такой же или даже ниже уровнем? - приводит слова Гусева "Чемпионат".

Максимилиано Гутьеррес перешел в московское "Динамо" из аргентинского "Индепендьенте" в летнее трансферное окно за 7 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2031 года. Рыночная стоимость 22-летнего чилийца оценивается порталом Transfermarkt в 3 миллиона евро.

Напомним, что московское "Динамо" договорилось с "Фламенго" о трансфере вингера Гонсало Платы, сумма перехода составляла около 12 миллионов евро. Футболист прибыл в Москву и прошел медобследование - сообщалось, что у вингера было выявлено повреждение, и поэтому сделка не состоялась. Такая же ситуация произошла с нападающим "Ботафого" Матеусом Мартинсом.

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