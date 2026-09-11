Стал известен лучший игрок "Локомотива" по итогам июля-августа

- Антон Митрюшкин — лучший игрок июля-августа.
Несмотря на сложный старт команды наш капитан показывал яркую игру и уверенно забрал 62% ваших голосов, - сообщает пресс-служба "Локомотива".
В нынешнем сезоне Антон Митрюшкин провел за московский "Локомотив" во всех турнирах шесть матчей, пропустил семь мячей и сохранил ворота "сухими" в одной встрече.
По итогам семи сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает 13 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с шестью набранными очками в своем активе.