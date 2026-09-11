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Плата - о срыве трансфера в "Динамо": не знаю, что они придумали

Вингер "Фламенго" Гонсало Плата прокомментировал срыв перехода в московское "Динамо".
Фото: GETTY IMAGES
По словам Платы, у него все хорошо со здоровьем, и он считает, что в "Динамо" что-то напридумывали.

- Это были сложные дни, потому что я ждал, когда ситуация разрешится. Но я счастлив, что вернулся.
Как все видят, я играл, у меня ничего не болит, у меня ничего нет. Я не знаю, что они придумали, но у меня всё хорошо.

Я здесь с командой, которая всегда меня поддерживает и дарит мне заботу, - приводит слова Платы журналист Вене Касагранде в соцсетях.

Напомним, что московское "Динамо" договорилось с "Фламенго" о трансфере вингера Гонсало Платы, сумма перехода составляла около 12 миллионов евро. Футболист прибыл в Москву и прошел медобследование - сообщалось, что у вингера было выявлено повреждение, и поэтому сделка не состоялась. Такая же ситуация произошла с нападающим "Ботафого" Матеусом Мартинсом.

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