Плата - о срыве трансфера в "Динамо": не знаю, что они придумали

- Это были сложные дни, потому что я ждал, когда ситуация разрешится. Но я счастлив, что вернулся.
Как все видят, я играл, у меня ничего не болит, у меня ничего нет. Я не знаю, что они придумали, но у меня всё хорошо.
Я здесь с командой, которая всегда меня поддерживает и дарит мне заботу, - приводит слова Платы журналист Вене Касагранде в соцсетях.
Напомним, что московское "Динамо" договорилось с "Фламенго" о трансфере вингера Гонсало Платы, сумма перехода составляла около 12 миллионов евро. Футболист прибыл в Москву и прошел медобследование - сообщалось, что у вингера было выявлено повреждение, и поэтому сделка не состоялась. Такая же ситуация произошла с нападающим "Ботафого" Матеусом Мартинсом.