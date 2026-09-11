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Агент Кисляка: Бабаев сказал, что ЦСКА постарается договориться, если будет предложение из Европы

Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Маньякова, Бабаев пообещал, что ЦСКА будет договариваться, если за Кисляком придет хороший европейский клуб.

- Роман Юрьевич Бабаев, руководство ЦСКА занимают очень здравую позицию. Они правильно говорят, что сейчас отпустить Кисляка в условный "Бешикташ" за те деньги, которые предложили, это то же самое, что выстрелить себе даже не в ногу, а в голову.
Если будет оффер от хорошего европейского клуба, Роман Юрьевич мне сказал, что постараются договориться, - сказал Маньяков в эфире "Матч Премьер".

Матвей Кисляк выступает за основную команду ЦСКА с января 2024 года, всего он провел за красно-синих во всех турнирах 93 матча и записал на свой счет 13 забитых мячей и 10 результативных передач. Контракт 21-летнего полузащитника с клубом рассчитан до лета 2029 года, его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 25 миллионов евро.

В летнее трансферное окно сообщалось, что интерес к футболисту проявляет турецкий "Бешикташ", но клуб не смог удовлетворить финансовые требования "армейцев".

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