Гладилин рассказал о проблеме "Спартака", которая сохраняется с прошлого года

- Это не спад, функционально команда готова хорошо. Я склонен к тому, что без Барко играть "Спартаку" по схеме с двумя нападающим сложно - выпадают фланговые игроки, потому что у них становится меньше пространства. В отсутствие Барко ни Зобнин, ни Умяров, ни травмированный Литвинов не могу созидать - они же все разрушители. А игроки атаки красно-белых нуждаются в хорошем снабжении мячом. Линия атаки у "Спартака" хорошая, но нужен тот, кто доставит до них мяч.
Без Барко нужно перестраивать игру, но он уже сейчас вернется в строй, и посмотрим, что изменится.
"Спартак" играл не с фаворитами, но потерял очки, команде сложно вскрывать плотную оборону соперника - с этим есть проблемы. Потеря очков во встречах с не самыми сильными командами была и в прошлом сезоне, но с сильными командами "Спартак" играет хорошо. Потому что они играют в открытый футбол, который освобождает зоны для красно-белых, - сказал Гладилин.
В седьмом туре РПЛ "Спартак" на выезде уступил московскому "Динамо" со счетом 1:2, а в шестом туре чемпионата России сыграл вничью с "Оренбургом" 1:1.