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Гладилин рассказал о проблеме "Спартака", которая сохраняется с прошлого года

Экс-тренер "Спартака" Валерий Гладилин в комментарии Rusfootball.info высказался о последних результатах красно-белых в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
- Что думаете по последним двум матчам "Спартака" в РПЛ? Потеряли же очки не только из-за отсутствия Барко...

- Это не спад, функционально команда готова хорошо. Я склонен к тому, что без Барко играть "Спартаку" по схеме с двумя нападающим сложно - выпадают фланговые игроки, потому что у них становится меньше пространства. В отсутствие Барко ни Зобнин, ни Умяров, ни травмированный Литвинов не могу созидать - они же все разрушители. А игроки атаки красно-белых нуждаются в хорошем снабжении мячом. Линия атаки у "Спартака" хорошая, но нужен тот, кто доставит до них мяч.

Без Барко нужно перестраивать игру, но он уже сейчас вернется в строй, и посмотрим, что изменится.
"Спартак" играл не с фаворитами, но потерял очки, команде сложно вскрывать плотную оборону соперника - с этим есть проблемы. Потеря очков во встречах с не самыми сильными командами была и в прошлом сезоне, но с сильными командами "Спартак" играет хорошо. Потому что они играют в открытый футбол, который освобождает зоны для красно-белых, - сказал Гладилин.

В седьмом туре РПЛ "Спартак" на выезде уступил московскому "Динамо" со счетом 1:2, а в шестом туре чемпионата России сыграл вничью с "Оренбургом" 1:1.

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