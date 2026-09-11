Гладилин рассказал о проблеме "Спартака", которая сохраняется с прошлого года

Фото: ФК "Спартак"

"Спартак" играл не с фаворитами, но потерял очки, команде сложно вскрывать плотную оборону соперника - с этим есть проблемы. Потеря очков во встречах с не самыми сильными командами была и в прошлом сезоне, но с сильными командами "Спартак" играет хорошо. Потому что они играют в открытый футбол, который освобождает зоны для красно-белых, - сказал Гладилин.

