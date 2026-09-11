ЦСКА сообщил новость по Баринову

- Дмитрий Баринов успешно прооперирован! Около часа назад наш полузащитник перенес операцию на коленном суставе, которую ему провел профессор Мирко Херборт. Операция прошла в плановом порядке. Следующие несколько дней Дмитрий проведет в клинике в Мюнхене, а затем вернется в Москву, где продолжит реабилитацию в расположении команды. Дима, поправляйся скорее, - говорится в заявлении ЦСКА.
Ранее у Баринова диагностировали частичное повреждение передней крестообразной и внутренней боковой связок колена. По предварительным срокам, вне игры хавбек проведёт от трёх до шести месяцев.
В ЦСКА он выступает с января после перехода из "Локомотива" и в нынешнем сезоне принял участие в пяти матчах во всех турнирах.