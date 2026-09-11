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ЦСКА сообщил новость по Баринову

Пресс-служба ЦСКА сообщила об успешной операции Дмитрия Баринова.
Фото: ПФК ЦСКА
В ближайшие дни футболист останется в немецкой клинике под наблюдением врачей. После возвращения в Москву Баринов приступит к восстановлению вместе с медицинским штабом армейцев.

- Дмитрий Баринов успешно прооперирован! Около часа назад наш полузащитник перенес операцию на коленном суставе, которую ему провел профессор Мирко Херборт. Операция прошла в плановом порядке. Следующие несколько дней Дмитрий проведет в клинике в Мюнхене, а затем вернется в Москву, где продолжит реабилитацию в расположении команды. Дима, поправляйся скорее, - говорится в заявлении ЦСКА.

Ранее у Баринова диагностировали частичное повреждение передней крестообразной и внутренней боковой связок колена. По предварительным срокам, вне игры хавбек проведёт от трёх до шести месяцев.

В ЦСКА он выступает с января после перехода из "Локомотива" и в нынешнем сезоне принял участие в пяти матчах во всех турнирах.

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