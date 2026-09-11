"Футболист среднего уровня". Наумов высказался о новичке "Локомотива"

- Для меня всегда было приоритетом, когда воспитанники возвращаются в родной клуб. Сначала вернулся Бабкин, теперь - Титков. В целом же Титков - футболист среднего уровня. Поэтому сказать, что это прямо очень большое усиление, я не могу, скорее - укрепление ротации состава. И вроде бы не очень хорошо играют, когда уходят из "Балтики". "Локомотив" показывает несколько другой футбол, чем "Балтика". Так что посмотрим, - передаёт слова Наумова "Матч ТВ".
Титков заключил с железнодорожниками контракт до завершения сезона-2028/29. Ранее воспитанник клуба уже провёл пять встреч за основную команду, дебютировав в 2020 году. Сейчас "Локомотив" с шестью очками занимает 13-е место в РПЛ. В восьмом туре москвичи 12 сентября сыграют в гостях с "Зенитом", начало - в 16:15 мск.