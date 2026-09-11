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Губерниев назвал лучший летний трансфер в РПЛ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает аренду Андрея Мостового "Локомотивом" наиболее удачной сделкой среди переходов клубов РПЛ минувшим летом.
Фото: ФК "Локомотив"
По мнению Губерниева, регулярная игровая практика позволит 28-летнему футболисту проявить себя в московской команде, которой он способен помочь улучшить результаты.

- Лучший летний трансфер в РПЛ - Мостовой в "Локомотиве". Он заряжен, в "Зените" не играл. Достоин быть игроком основы и способен помочь "железнодорожникам" выйти из зоны турбулентности. Если говорить на выход трансфер - Батраков в "Галатасарай", - цитирует Губерниева "Евро-Футбол.Ру".

Мостовой присоединился к "Локомотиву" в начале сентября, покинув "Зенит" на правах аренды. Уже в первой встрече за новый клуб вингер принёс железнодорожникам победу над "Балтикой" со счётом 1:0, забив единственный мяч.

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