Колосков объяснил появление России в еврокубковой сетке УЕФА: эта бронь может пропасть

"Надо понимать, что все эти шаги ни к чему УЕФА не обязывают. Просто люди там, как и мы, рассчитывают, что до конца этого года СВО закончится. Вот тогда Европейский футбольный союз не хочет оказаться в неожиданной ситуации. Если ничего не закончится, эта бронь пропадет — все очень просто", — сказал Колосков.
Ранее стало известно, что в предварительном распределении мест на сезон-2027/2028 предусмотрены четыре квоты для российских клубов. Воспользоваться ими команды смогут только в случае снятия отстранения.
Rusfootball.info