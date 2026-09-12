Колосков объяснил появление России в еврокубковой сетке УЕФА: эта бронь может пропасть

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков, 15 лет входивший в состав Исполкома УЕФА, разъяснил для Rusfootball.info появившуюся информацию о квотах российских клубов в Еврокубках сезона-2027/2028.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

"Надо понимать, что все эти шаги ни к чему УЕФА не обязывают. Просто люди там, как и мы, рассчитывают, что до конца этого года СВО закончится. Вот тогда Европейский футбольный союз не хочет оказаться в неожиданной ситуации. Если ничего не закончится, эта бронь пропадет — все очень просто", — сказал Колосков.

По словам Колоскова, включение России в предварительную сетку трех европейских турниров является стандартной процедурой и ни к чему не обязывает УЕФА. При этом функционер считает, что организация постепенно ищет возможности для смягчения действующих ограничений.Ранее стало известно, что в предварительном распределении мест на сезон-2027/2028 предусмотрены четыре квоты для российских клубов. Воспользоваться ими команды смогут только в случае снятия отстранения.