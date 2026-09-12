Колосков предрек Инфантино победу на выборах главы ФИФА: выиграет без борьбы

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков, занимавший на протяжении 16 лет пост вице-президента ФИФА, в интервью Rusfootball.info высказался о новых веяниях в борьбе за кресло президента Международной федерации футбола.

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"Всплывший скандал с Это'о, как предвыборную борьбу, я бы не воспринимал. А прикарманил ли он там 500 тысяч за матч Камеруна с Россией, это не ко мне. Что РФС платит такие деньги за товарищеские матчи, вполне понятно. Что было дальше, никто толком не знает. Другое дело, что поддержка Инфантино Камеруном, это уже серьезный ему довесок. Марокко, понятно, хочет финал чемпионата мира, а все бедные африканские страны просто отдадут честь швейцарцу.



Поэтому на сегодня расклад такой: Африка и Южная Америка - твердо за Инфантино, Европа - против. Азия и КОНКАКАФ колеблются. Я с самого начала, как завязалась борьба, сказал: если у Европы будет консолидированный сильный кандидат, она победит. Вчера вот прочли, что Франция объявила о поиске такого. На данный момент его нет. Президент "ПСЖ" отказался, Чиферин вообще заканчивает в апреле с футболом. Если в самое ближайшее время не определятся, Инфантино выиграет в марте без борьбы", - сказал Колосков