В румынском футболе появилась черная карточка: она может досрочно остановить матч

Федерация футбола Румынии ввела в детско-юношеских соревнованиях черную карточку, которой судьи смогут наказывать за агрессивное и оскорбительное поведение зрителей на трибунах.

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Новое правило будет действовать на матчах команд возрастных категорий от 7 до 16 лет. В FRF утверждают, что Румыния стала первой страной, где специальная карточка предназначена исключительно для борьбы с неподобающим поведением зрителей.



Арбитр сможет вмешаться при оскорблениях, нецензурной брани, толчках или физическом насилии со стороны родителей и других болельщиков. Сначала матч остановят и потребуют прекратить нарушения. Если это не поможет, команды отправят в раздевалки на 10 минут.



В случае продолжения агрессивного поведения после возобновления встречи судья покажет черную карточку и досрочно завершит матч.



Источник: Федерация футбола Румынии (FRF)