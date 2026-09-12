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В румынском футболе появилась черная карточка: она может досрочно остановить матч

Федерация футбола Румынии ввела в детско-юношеских соревнованиях черную карточку, которой судьи смогут наказывать за агрессивное и оскорбительное поведение зрителей на трибунах.
Фото: Piaras ? M?dheach / Contributor / Sportsfile / Gettyimages.ru
Новое правило будет действовать на матчах команд возрастных категорий от 7 до 16 лет. В FRF утверждают, что Румыния стала первой страной, где специальная карточка предназначена исключительно для борьбы с неподобающим поведением зрителей.

Арбитр сможет вмешаться при оскорблениях, нецензурной брани, толчках или физическом насилии со стороны родителей и других болельщиков. Сначала матч остановят и потребуют прекратить нарушения. Если это не поможет, команды отправят в раздевалки на 10 минут.

В случае продолжения агрессивного поведения после возобновления встречи судья покажет черную карточку и досрочно завершит матч.

Источник: Федерация футбола Румынии (FRF)

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