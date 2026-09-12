Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Факел
14:00
БалтикаНе начат
Зенит
16:15
ЛокомотивНе начат
Динамо
18:30
ОренбургНе начат
ЦСКА
20:45
РубинНе начат

"Динамо" снова встретило новичка с караваем: Казимир прилетел в Москву

Новичок "Динамо" Жозуэ Казимир прилетел в Москву, а клуб необычно обыграл историю с Матеусом Мартинсом и Гонсало Платой, которые ранее не прошли медосмотр.
Фото: ФК "Динамо"
24-летнего полузащитника сборной Гаити встретили в аэропорту с караваем. При этом "Динамо" сразу заверило болельщиков, что повторения недавних трансферных неудач не произойдет.

"Все процедуры уже пройдены. Поэтому можно не переживать", — сообщила пресс-служба москвичей.

В конце августа аналогичным образом "Динамо" встречало Матеуса Мартинса и Гонсало Плату, однако оба футболиста впоследствии не прошли медицинское обследование и вернулись в свои клубы.

О переходе Казимира из французского "Осера" москвичи объявили накануне. Хавбек проведет в "Динамо" сезон на правах аренды, при этом соглашение предусматривает возможность выкупа. В прошлом чемпионате Франции он сыграл 31 матч и забил один гол.

Источник: пресс-служба "Динамо"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится