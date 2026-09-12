"Динамо" снова встретило новичка с караваем: Казимир прилетел в Москву

"Все процедуры уже пройдены. Поэтому можно не переживать", — сообщила пресс-служба москвичей.
В конце августа аналогичным образом "Динамо" встречало Матеуса Мартинса и Гонсало Плату, однако оба футболиста впоследствии не прошли медицинское обследование и вернулись в свои клубы.
О переходе Казимира из французского "Осера" москвичи объявили накануне. Хавбек проведет в "Динамо" сезон на правах аренды, при этом соглашение предусматривает возможность выкупа. В прошлом чемпионате Франции он сыграл 31 матч и забил один гол.
Источник: пресс-служба "Динамо"