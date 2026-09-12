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"Реал Сосьедад" опубликовал новость по Захаряну

Полузащитник "Реал Сосьедада" Арсен Захарян включён в заявку команды на матч пятого тура чемпионата Испании против мадридского "Атлетико".
Фото: Getty Images
Тренерский штаб баскского клуба определил список из 24 футболистов, которые смогут принять участие в предстоящей домашней встрече. В него вошёл и 23-летний россиянин.

В нынешнем сезоне Захарян провёл один матч в Ла Лиге и не отметился результативными действиями. В четырёх последних встречах полузащитник оставался в запасе. "Реал Сосьедад" сыграет с "Атлетико" 13 сентября, начало - в 22:00.

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