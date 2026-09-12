Первый тренер Мостового оценил его переход из "Зенита" в "Локомотив"

Фото: ФК "Локомотив"

- Думаю, переход в " Локомотив " пойдёт Андрею на пользу. Но важно, сколько он будет играть в новой команде, потому что с " Зенитом " вышел только в концовке и провёл очень мало времени на поле. Однако меньше, чем в "Зените", он играть точно не будет. Там Андрей получал слишком мало шансов, а в "Локомотиве" всё будет хорошо. Он однозначно поможет команде выправить положение, должен стать лидером, - передаёт слова Митрофанова "Чемпионат"

По мнению специалиста, в московском клубе 28-летний вингер получит больше игрового времени и способен стать одним из лидеров команды.Мостовой дебютировал за железнодорожников в матче с "Балтикой" (1:0), проведя на поле все 90 минут и забив победный гол. Во встрече следующего тура против "Зенита" (1:2) полузащитник появился на поле на 83-й минуте.