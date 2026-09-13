"Ахмат" - "Динамо" Махачкала: во сколько начало и где смотреть матч 8 тура РПЛ

Сегодня, 13 сентября, грозненский "Ахмат" примет махачкалинское "Динамо" в матче 8 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч Премьер", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию встречи.
После семи сыгранных туров команда Станислава Черчесова занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата России с 7 набранными очками, махачкалинцы располагаются на 6 строчке с 12 баллами в своем активе.