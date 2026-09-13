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Футболист "Спартака" назвал главные различия между Карседо и Станковичем

Вингер "Спартака" Игорь Дмитриев назвал главные отличия между Хуаном Карседо и Деяном Станковичем.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Дмитриева, в команде улучшилась атмосфера при Карседо, и испанец чаще выпускает россиянина в атакующую линию.

- Хорошую атмосферу в коллективе многие уже отмечали. Могу только присоединиться к этим словам. Это основное изменение. Мы стали сплочённее.

Что касается требований ко мне, то при Карседо я стал почаще выходить в атакующую линию, совмещая функции защитника и полузащитника, тогда как Станкович чаще использовал меня непосредственно в обороне, - приводит слова Дмитриева пресс-служба красно-белых.

Хуан Карседо стал главным тренером московского "Спартака" в январе текущего года, ранее он занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе", а до этого более десяти лет работал помощником Унаи Эмери в ряде европейских клубов. Под руководством испанца красно-белые по итогам прошлого сезона заняли четвертое место в РПЛ и завоевали Кубок России.

После семи сыгранных туров столичная команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 13 набранными очками. Сегодня, 13 сентября, красно-белые сыграют с "Ростовом" в 8 туре РПЛ - встреча состоится на домашнем стадионе "Спартака".

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