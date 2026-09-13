Мор: через 4-5 туров "Локомотив" будет в топ-8 РПЛ

- Это временная ситуация. Не сомневаюсь, что они поднимутся в турнирной таблице.
Через четыре-пять туров они уже будут в первой восьмерке. Да, за медали побороться не получится.
Этот переходных сезона для команды, - сказал Мор в эфире "Матч ТВ".
В восьмом туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" на выезде уступил петербургскому "Зениту" со счетом 1:2. После восьми сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на 13 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с шестью набранными очками в своем активе. В текущем сезоне красно-зеленые одержали лишь одну победу во всех турнирах.
По итогам прошлого сезона "железнодорожники" впервые при Михаиле Галактионове стали бронзовыми призерами чемпионата России.