Андраде оценил свою результативность в "Зените". Защитник сравнял счет в матче с "Локо"

- Пожалуй, это уже один из самых результативных моих сезонов.
Обычно за весь сезон я забивал один-два мяча, а сейчас сделал это довольно быстро.
Думаю, учусь лучше выбирать позицию в штрафной площади, - приводит слова Андраде пресс-служба петербуржцев.
Вчера, 12 сентября, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе одержал победу над московским "Локомотивом" в матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе петербуржцев отметились Кевин Андраде и Луис Энрике, а в составе гостей - Александр Руденко.
Кевин Андраде выступает за сине-бело-голубых с июля текущего года - всего он провел за клуб во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет два забитых мяча. Выступая за "Балтику" в прошлом сезоне, он забил один гол в 26 встречах чемпионата России.