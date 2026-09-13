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Андраде оценил свою результативность в "Зените". Защитник сравнял счет в матче с "Локо"

Защитник "Зенита" Кевин Андраде оценил свою результативность в составе петербуржцев.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Андраде, он учится лучше выбирать позицию в чужой штрафной.

- Пожалуй, это уже один из самых результативных моих сезонов.
Обычно за весь сезон я забивал один-два мяча, а сейчас сделал это довольно быстро.

Думаю, учусь лучше выбирать позицию в штрафной площади, - приводит слова Андраде пресс-служба петербуржцев.

Вчера, 12 сентября, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе одержал победу над московским "Локомотивом" в матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе петербуржцев отметились Кевин Андраде и Луис Энрике, а в составе гостей - Александр Руденко.

Кевин Андраде выступает за сине-бело-голубых с июля текущего года - всего он провел за клуб во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет два забитых мяча. Выступая за "Балтику" в прошлом сезоне, он забил один гол в 26 встречах чемпионата России.

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