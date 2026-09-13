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Фомин рассказал, как изменился Шварц с прошлого периода его работы в "Динамо"

Полузащитник "Динамо" Даниил Фомин рассказал, как изменился Сандро Шварц за последние годы.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Фомина, Шварц стал спокойнее.

- Мне кажется, что Сандро по сравнению с прошлым периодом стал как-то поспокойнее, если говорить в двух словах.

Что-то большее тяжело выделить. Остальное плюс-минус то же самое, тренерский штаб остался тот же, каких-то глобальных изменений нет, - приводит слова Фомина ТАСС.

Сандро Шварц был главным тренером московского "Динамо" с 2020 по 2022 год - под его руководством команда становилась бронзовым призером чемпионата России и доходила до финала Кубка страны, где уступила столичному "Спартаку".

Летом текущего года немецкий специалист вновь возглавил бело-голубых. После восьми сыгранных туров команда располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками в своем активе.

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