В ЦСКА рассказали о ходе восстановления Игоря Акинфеева

- Пока нет понимания по срокам.
Сейчас идет все по плану, он работает в зале, ждем, что в ближайшее время перейдет к работе на поле.
В этом году ожидаем, конечно, - приводит слова Безуглова ТАСС.
Напомним, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев получил травму 4-го апреля текущего года в матче с тольяттинским "Акроном". С того момента он ни разу не вышел на поле. Контракт 40-летнего вратаря с "армейцами" рассчитан до конца текущего сезона, на его счету 818 матчей в составе красно-синих, 742 пропущенных мяча и 327 матчей "на ноль".