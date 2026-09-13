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В ЦСКА рассказали о ходе восстановления Игоря Акинфеева

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, как проходит восстановление Игоря Акинфеева.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Безуглова, Акинфеев работает в зале, но пока нет понимания по срокам его восстановления.

- Пока нет понимания по срокам.
Сейчас идет все по плану, он работает в зале, ждем, что в ближайшее время перейдет к работе на поле.

В этом году ожидаем, конечно, - приводит слова Безуглова ТАСС.

Напомним, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев получил травму 4-го апреля текущего года в матче с тольяттинским "Акроном". С того момента он ни разу не вышел на поле. Контракт 40-летнего вратаря с "армейцами" рассчитан до конца текущего сезона, на его счету 818 матчей в составе красно-синих, 742 пропущенных мяча и 327 матчей "на ноль".

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