"Спартак" - "Ростов": во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча 8 тура РПЛ

Сегодня, 13 сентября, московский "Спартак" примет на домашнем стадионе "Ростов" в матче 8 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по столичному времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч Премьер", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.
После семи сыгранных туров красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 13 набранными очками, ростовчане располагаются на 11 строчке с 8 баллами в своем активе.