Аззи рассказал, как убедил руководство махачкалинского "Динамо" отпустить его в ЦСКА

- В махачкалинском "Динамо" сначала очень не хотели со мной расставаться, но я попытался объяснить руководству, что очень хочу перейти в ЦСКА. Для меня это было очень важно, - приводит слова Аззи "Чемпионат".
Мохамед Аззи перешел в ЦСКА из махачкалинского "Динамо" в летнее трансферное окно за 3,25 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2030 года. В составе красно-синих фланговый защитник вышел на поле в двух матчах чемпионата России и не отметился результативными действиями. На счету Аззи также четыре матча в составе сборной Алжира до 23 лет - в мае текущего года ему исполнилось 24 года.