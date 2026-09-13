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Аззи рассказал, как убедил руководство махачкалинского "Динамо" отпустить его в ЦСКА

Защитник ЦСКА Мохамед Аззи рассказал, как убедил руководство махачкалинского "Динамо" отпустить его в стан "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Аззи, махачкалинцы не хотели отпускать его, но он попытался объяснить, что очень хочет перейти в ЦСКА.

- В махачкалинском "Динамо" сначала очень не хотели со мной расставаться, но я попытался объяснить руководству, что очень хочу перейти в ЦСКА. Для меня это было очень важно, - приводит слова Аззи "Чемпионат".

Мохамед Аззи перешел в ЦСКА из махачкалинского "Динамо" в летнее трансферное окно за 3,25 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2030 года. В составе красно-синих фланговый защитник вышел на поле в двух матчах чемпионата России и не отметился результативными действиями. На счету Аззи также четыре матча в составе сборной Алжира до 23 лет - в мае текущего года ему исполнилось 24 года.

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