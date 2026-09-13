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Защитник "Локо" - о поражении от "Зенита": есть какие-то позитивные моменты

Защитник "Локомотива" Александр Сильянов прокомментировал поражение от "Зенита" в 8 туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Сильянова, "Локомотив" в матче с "Зенитом" выглядел лучше, чем в предыдущих встречах.

- Обидное поражение. Пропустили какие-то дурацкие голы.
Но если сравнивать с прошлыми играми, в этом матче мы выглядели лучше.

Контролировали мяч, пытались что-то создать в атаке, поэтому всё равно есть какие-то позитивные моменты, - приводит слова Сильянова "Чемпионат".

В восьмом туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" на выезде уступил петербургскому "Зениту" со счетом 1:2. После восьми сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на 13 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с шестью набранными очками в своем активе. В текущем сезоне красно-зеленые одержали лишь одну победу во всех турнирах.

По итогам прошлого сезона "железнодорожники" впервые при Михаиле Галактионове стали бронзовыми призерами чемпионата России.

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