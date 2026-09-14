Зобнин высказался после разгромной победы "Спартака" над "Ростовом"

"Знали, что "Ростов" играет агрессивно, прессингует, у них хорошее качество в атаке.
Понимали, что в первые минуты будет тяжело", - сказал Зобнин в эфире "Матч ТВ".
Матч между "Спартаком" и "Ростовом" в рамках восьмого тура Российской Премьер-Лиги состоялся вчера, 13 сентября. Встреча прошла на стадионе "Лукойл Арена" в Москве и завершилась крупной победой красно-белых со счетом 3:0. Забитыми голами в составе московской команды отметились полузащитники Жедсон Фернандеш и Никита Массалыга, а также крайний нападающий Пабло Солари, реализовавший пенальти.