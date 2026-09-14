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Зобнин высказался после разгромной победы "Спартака" над "Ростовом"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин подвел итоги матча 8-го тура чемпионата России с "Ростовом" (3:0).
Фото: ФК "Спартак"
"Знали, что "Ростов" играет агрессивно, прессингует, у них хорошее качество в атаке.

Понимали, что в первые минуты будет тяжело", - сказал Зобнин в эфире "Матч ТВ".

Матч между "Спартаком" и "Ростовом" в рамках восьмого тура Российской Премьер-Лиги состоялся вчера, 13 сентября. Встреча прошла на стадионе "Лукойл Арена" в Москве и завершилась крупной победой красно-белых со счетом 3:0. Забитыми голами в составе московской команды отметились полузащитники Жедсон Фернандеш и Никита Массалыга, а также крайний нападающий Пабло Солари, реализовавший пенальти.

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