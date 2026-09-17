Нигматуллин заступился за Максименко после критики: он давно себя зарекомендовал

- Максименко уже долгое время бессменный вратарь "Спартака", который давно себя зарекомендовал. Болельщики критикуют? Они это делают всегда. Пока "Спартак" вновь не станет чемпионом, они не будут довольны, - передаёт слова Нигматуллина "СЭ".
В нынешнем сезоне Максименко принял участие во всех девяти матчах команды. Четыре встречи голкипер завершил без пропущенных мячей, всего в его ворота забили семь голов. Соглашение футболиста со "Спартаком" действует до 2027 года, а его рыночная стоимость оценивается в четыре миллиона евро.