Нигматуллин заступился за Максименко после критики: он давно себя зарекомендовал

Фото: ФК "Спартак"

- Максименко уже долгое время бессменный вратарь " Спартака ", который давно себя зарекомендовал. Болельщики критикуют? Они это делают всегда. Пока "Спартак" вновь не станет чемпионом, они не будут довольны, - передаёт слова Нигматуллина "СЭ"

Бывший вратарь красно-белых считает, что Максименко уже доказал свой уровень продолжительной игрой за московскую команду.В нынешнем сезоне Максименко принял участие во всех девяти матчах команды. Четыре встречи голкипер завершил без пропущенных мячей, всего в его ворота забили семь голов. Соглашение футболиста со "Спартаком" действует до 2027 года, а его рыночная стоимость оценивается в четыре миллиона евро.