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Нигматуллин заступился за Максименко после критики: он давно себя зарекомендовал

Руслан Нигматуллин высказался в поддержку Александра Максименко на фоне критики в адрес голкипера "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
Бывший вратарь красно-белых считает, что Максименко уже доказал свой уровень продолжительной игрой за московскую команду.

- Максименко уже долгое время бессменный вратарь "Спартака", который давно себя зарекомендовал. Болельщики критикуют? Они это делают всегда. Пока "Спартак" вновь не станет чемпионом, они не будут довольны, - передаёт слова Нигматуллина "СЭ".

В нынешнем сезоне Максименко принял участие во всех девяти матчах команды. Четыре встречи голкипер завершил без пропущенных мячей, всего в его ворота забили семь голов. Соглашение футболиста со "Спартаком" действует до 2027 года, а его рыночная стоимость оценивается в четыре миллиона евро.

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