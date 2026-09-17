"Орут, свистят против судьи". Орлов объяснил, к чему приводят апелляции игроков "Краснодара"

Геннадий Орлов обратил внимание на поведение футболистов "Краснодара" во время матчей.

Фото: ФК "Краснодар"

- Что мне сейчас не нравится в "Краснодаре", что все футболисты бегут сразу к судье и начинают… А по правилам это вообще-то запрещено, судья может выгонять их с поля. Это называется апелляция. А это удар по авторитету судьи. Если футболисты показывают, что они не согласны, они как бы дают команду, и что делают трибуны? Орут, свистят против судьи. Я бы хотел, чтобы " Краснодар " оставался выдержанной командой, - сказал Орлов в эфире радиостанции "Радио Зенит ".

Комментатору не нравится, что игроки южного клуба часто выражают несогласие с решениями арбитров."Краснодар" имеет в своей копилке 20 набранных очков и идёт на первой строчке в турнирной таблице. В следующем туре команда Мурада Мусаева в гостях сыграет против "Оренбурга".